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Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi açıldı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi açıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli'nin Pendik'te isminin verildiği "Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi"nin açılışı gerçekleştirildi.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanarak tarihi başarıya imza atan Busenaz Sürmeneli'nin Pendik'te isminin verildiği "Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Pendik'teki Yayalar Mahallesi'nde yapılan açılış törenine, milli sporcu ile antrenörü Cahit Süme'nin yanı sıra İstanbul AK Parti Milletvekili Erol Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin katıldı.

Burada açıklamada bulunan Busenaz, "Türk adına birinci olmak yakışırdı ve şampiyon olarak bayrağımızı en yukarı taşıdım. Sizlerin duaları sayesinde oldu. Bu tesise ismimi vererek beni gururlandırdınız, teşekkür ederim. Burası, ileride çocuklarıma gösterebileceğim bir yer oldu." diye konuştu.

Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme ise, "Bu ülke çok şeyi hak ediyor. Biz sizle ve Busenaz'la birlikte ağladık. Bu ülkeye altın madalyalı bir sporcu kazandırmak için çok dua ettim." ifadelerini kullandı.

İstanbul AK Parti Milletvekili Erol Kaya da Busenaz'ın antrenörü Cahit Süme'ye başarılarından dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Pendik'te spor ve gençlik faaliyetlerimize yaptığımız yatırımlara çok daha önem veriyoruz. Bu 12. tesisimiz. Özellikle kadın sporcularımızın ülkemize şampiyonluk getirmesi, gençlerimize ileriye bakmaları için bir özgüven veriyor. Busenaz kardeşimiz bu görevi üstlenmiş. Biz de tesisimize onun ismini vererek yaşatmak istedik. Yumruğunuzun sesi hoş olsun ve tüm dünya bu sesi duysun!" değerlendirmesinde bulundu.

Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılış töreni, toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle son buldu.

Öte yandan açılışın ardından Busenaz, tesiste yer alan kum torbasında hünerlerini gösterdi.

2.326 metrekare alana sahip olan spor kompleksinde fitness ve pilates salonu, masa tenisi ile basketbol sahası yer alıyor.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi açıldı - Haberler Spor
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