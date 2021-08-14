Bursaspor, yeni oyuncularını tanıttı

Bursaspor Kulübü, anlaşma sağladığı oyuncuları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği lansman ile tanıttı.

Bursaspor Kulübü, anlaşma sağladığı oyuncuları Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlediği lansman ile tanıttı. Lansmana Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, Bursaspor 2'nci Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler'in yanı sıra; oyuncular Reagy Ofosu, Ozan Sol, Luka Capan, Namiq Alasgarov, Hasan Ayaroğlu, Ufuk Budak, İsmail Yüksek, Massimo Bruno, Erhan Erentürk ve Tim Matavz katıldı.

Uzun olmayan ancak yorucu bir süreçten çıktıklarını belirten Emin Adanur, Bursaspor ailesine yeni 10 üyenin katıldığını ifade etti. Adanur, "Bursaspor olarak çok güçlüydük, bugünden sonra çok daha güçlüyüz. Bulunduğumuz yerden çok kısa süre sonra Süper Lig hedeflerimize ulaşabileceğimizi camiaya, Türk futboluna göstermek istiyoruz. Bursaspor camiası için en hayırlısı neyse o olur. Hepinizden çok dua bekliyorum, destekleriniz, camianın birlik ve beraberliği çok önemli" dedi.

Başkan Gülgüler de transferlerin camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu.JORQUERA SÜRPRİZİFutbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Tamer İşler de, transferler hakkında bilgiler verdi. 6 yabancı ve 5 yerli transfer bulunduğunu kaydeden İşler; Massimo Bruno, Tim Matavz, Reagy Ofosu, Namiq Alasgarov, Erhan Erentürk, Ozan Sol ve Ufuk Budak ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık anlaşma sağladıklarını açıkladı. İşler; Luka Capan ve Hasan Ayaroğlu ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını ve İsmail Yüksek'in de 1 yıllığına Bursaspor'da kiralık oynayacağını ifade etti.Tamer İşler, Bursaspor'un eski oyuncusu Cristobal Jorquera ile de 1 yıllığına anlaşmaya vardıklarını belirtti. EMİN ADANUR: OYUNCULARIMIZ EN KIYMETLİLERİMİZOyuncuların ayrılmalarının ardından Emin Adanur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bursaspor'un eski Brezilyalı golcüsü Fernandao'yu bir süre düşündüklerini sonra vazgeçtiklerini belirten Adanur, oyuncu satışına ilişkin gelen bir soruyu ise "İlk geldiğimiz günde de söylemiştik, bir futbolcunun rızası olmadığı sürece bonservisiyle satılmamasını istiyoruz. Şu an bir oyuncu satışına ihtiyacımız yok, şu an oyuncularımız en kıymetlilerimiz" şeklinde yanıt verdi."İÇİMİZE SİNEN BİR TAKIM OLDU"

"Transferde içimize sinen bir takım ortaya çıktı" diyen Adanur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahaya batığımız zaman kafamızda soru işareti olmayan oyunculardan oluşan bir takım oldu. Transfer tahtası uzun anlatılabilecek bir hikaye, bu hikayede birçok arkadaşımız yer aldı. Bütün ekip arkadaşlarımın inanılmaz bir emeği oldu. Ben sonuç kısmındaydım, devreye girmem gereken yerde giriyordum. Bize çok fazla yardım etmek isteyen de ortaya çıktı, engel olmak isteyen de. Zoru başardık. Birçok arkadaşımızla birlikte gerçekleştirdik. Transfer tahtası ile alakalı ilerleyen zamanlarda konuşmam gerekiyor. Bursaspor'un geçmişinde bu kadar zararlar verilmiş, bu konuyu kenara atamam. Tamamen şeffaf olup, yanlış varsa en başta bunu camiaya anlatacağıma söz verdim. Geçmişte yapılan çok yanlış anlaşmalar, verilmemesi gereken sözler, aynı paranın birden fazla ödendiğini gördük. Sadece takip edilmediğinden dolayı. Geldiğimiz gün yazı gelmiş, 267 bin Euro. Sadece mahkemeler takip edilmediği için. Aynı senetler birden fazla gelmiş, biz geri almamışız, futbolcu yine almış. Biraz zor çözüldü, zor çözülmesinin sebebi de bizden önce verilen ve tutulmayan sözlerdi. Kendimizi ifade edene kadar 2-3 hafta geçti. Gerçekten çok bir süreçti. Futbolcuların sadece parayı almasıyla bitmiyor, parasının tamamını ödediğimiz oyuncularla bile bürokrasi sorunu yaşıyorsunuz. Titi ile anlaşmışız, senetleri de vermişiz, akabinde onay almamız gerekiyor. UEFA, konuyu Titi'nin eski avukatına göndermiş, o avukatı da ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum diye yazı yazmış, Titi'ye tekrar ulaşıldı, bu kez kendi avukatı yazı gönderdi. Gri pasaport başvurusunda bulunduk, bu imkan bize verilmedi. Hollanda'ya gideceğiz x bir oyuncu ile görüşeceğiz, Hollanda'dan geldiğimizde pasaportu size teslim edebiliriz dedik, biz Kurtuluş Savaşı veriyoruz, dünya üzerinde 2-3 arkadaşımızın rahat dolaşabilmesini isterdik. İletişim çağında zorluk yaşıyoruz, oyuncular, kulüpler hepsi aynı hat üzerinde. Arabayla hepsine birer ikişer saatlerle gidebilirsiniz, oralara gitme imkanımız olsaydı çok daha kısa sürede sonuçlandırabilirdik. İnanıyorum ki, temas kurabilseydik bire bir görüşebilseydik, çok daha düşük rakamlara bitirebilirdik. Faizler noktasında oyuncuların ve kulüplerin yardımcı olabileceklerini düşündük ama kuruşu kuruşuna aldılar. O yönden bir kırılmamız oldu, işin gecikmesinde ulaşım sıkıntımız en önemli şey."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural