Haberler » Spor » Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı - Spor

Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaştı.

19.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 18:02
Bursaspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile anlaştı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada, imza töreninin yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşeceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler