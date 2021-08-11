Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
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Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler

Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Bursaspor'a bonservis geliri kazandırmadan Eintracht Frankfurt'a gittiği için yeşil-beyazlı taraftarların hedefindeki isim haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin lira değerinde hatıra forması alarak katkıda bulundu. Bursaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu bağış taraftarları adeta sinirden çıldırttı. Gelen tepkiler üzerine yeşil-beyazlı ekip paylaşımı silmek zorunda kaldı. Öte yandan taraftarlar bu paranın genç yıldıza iade edilmesini istedi.

Volkan Şen, Şener Özbayraklı gibi eski Bursasporlu futbolcuların da destek verdiği "Ayağa Kalk Bursa" hareketine bir süre önce Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman da destek verdi. Genç yıldızın bu desteği sonrası yeşil-beyazlı taraftarlar adeta sinirden çılgına döndü.

TARAFTARLAR, PARANIN ALİ AKMAN'A İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Bursasporla sözleşme uzatmayarak kulübe para kazandırmadan Eintracht Frankfurt'a gittiği için taraftarların hedefi haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 16 bin 16 lira hatıra forması alarak destek oldu. Genç yıldızın kampanyaya yaptığı bağışı sosyal medya hesabından paylaşan Bursaspor, taraftardan gelen tepkiler sonrası bu paylaşımı silmek zorunda kaldı. Paylaşımın silinmesini yeterli bulmayan taraftarlar, genç yıldızın parasının da geri iade edilmesini istedi.

Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Bursaspor'un sildiği paylaşım
Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
Bursaspor taraftarının Ali Akman öfkesi dinmiyor! Kulübe paylaşım sildirdiler
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Ali Gülhan
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