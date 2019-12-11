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Bursaspor Taraftarı Tesisleri Ziyaret Etti

Bursaspor taraftarı sezon sonu şampiyonluk yaşamak ve son günlerde yaşanılanları unutturmak için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen taraftarlar, Adana deplasmanına gidiş ve dönüşte meydana gelen kazalardan dolayı kurban kesti. Kazaların yaşanmaması ve takımın sene sonunda tekrardan Süper Lig'e dönmesi için kurban kesen taraftarlar, bütün tribün grupları ve liderlerinin hazır bulunduğu bir açıklama yaptı.

11.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:14

Bursaspor taraftarı sezon sonu şampiyonluk yaşamak ve son günlerde yaşanılanları unutturmak için Özlüce Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen taraftarlar, deplasmanına gidiş ve dönüşte meydana gelen kazalardan dolayı kurban kesti. Kazaların yaşanmaması ve takımın sene sonunda tekrardan Süper Lig'e dönmesi için kurban kesen taraftarlar, bütün tribün grupları ve liderlerinin hazır bulunduğu bir açıklama yaptı.

Kaynak: Dugout

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