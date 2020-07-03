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Bursaspor kader randevusunda

TFF 1'inci Lig'de iki maçta aldığı üst üste galibiyetle yeniden Süper Lig yarışına tutunan Bursaspor, seriyi sürdürmek için Altınordu karşısına çıkıyor.

Bursaspor kader randevusunda
03.07.2020 11:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:25

TFF 1'inci Lig'de iki maçta aldığı üst üste galibiyetle yeniden Süper Lig yarışına tutunan Bursaspor, seriyi sürdürmek için Altınordu karşısına çıkıyor.

Ligin 32'nci haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak zorlu randevu, saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Ali Can Alp ve Gökhan Barcın yapacak.

BURSASPOR ZİRVEYİ HEDEFLİYORLigin son haftalarına doğru zirve yarışı nefes keserken, Bursaspor haftaya 52 puanla 4'üncü sırada giriyor. Lider Hatayspor'un 5 puan gerisinde, ikinci Adana Demirspor ile arasında iki puan fark bulunan Bursa temsilcisi, kazanarak rakiplerinin puan kaybını bekleyecek. Altınordu ise, 33 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. Düşme hattının 10 puan üzerindeki İzmir ekibi, ligde kalmayı da garantilemiş durumda.HEDEF 3'TE 3İrfan Buz yönetiminde çıktığı iki maçını da kazanan Bursaspor, önceki 7 maçında ise yalnızca bir galibiyet alabilmişti. Formda bir görüntü çizen Bursa ekibi, Altınordu'nun ardından Menemenspor ile de evinde oynayacak. Sezonu ise lider Hatayspor deplasmanında kapatacak Bursa temsilcisi, 3'te 3'ü hedefliyor. Altınordu ise, son 7 lig maçında bir galibiyet alabildi. 4 haftadır kazanamayan İzmir ekibi, diğer randevularında 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.KISIR MAÇLAR ÇIKARDILARİki takım da bu zorlu mücadele öncesinde oldukça kısır maçlar çıkardı. Ligin en golcü takımlarından biri olmasına karşın Bursaspor, son 4 maçında sadece 3 kez rakip ağları havalandırdı. Ancak savunmada başarı gösteren Bursa ekibi, bu süreçte kalesinde sadece bir gol gördü. Altınordu da son 4 maçında 2 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 3 gol gördü. İzmir temsilcisi, son 4 deplasman maçının 3'ünde ise gol sevinci yaşayamadı.BURSASPOR ÜSTÜNİki takım bugüne kadar resmi maçlarda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor, rakibine üstünlük kurdu. 4 mücadeleyi Bursa temsilcisi, 2 randevuyu ise İzmir ekibi kazanırken diğer 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Bursa'da oynanan 3 maçı da Bursaspor kazanarak rakibine puan şansı tanımadı. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadele ise golsüz eşitlikle sona ermişti.CEZALARI SONA ERDİ

Bursaspor'un Giresunspor ile oynadığı mücadelede, kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz'ün cezaları sona erdi. Teknik Direktör Buz'un her iki oyuncuya da, Altınordu maçında şans tanıması bekleniyor. Yevgen Seleznov'un da sakatlığı düzelirken, Altınordu mücadelesinde kadroda olacak. Seleznov 8, Kubilay Kanatsızkuş 7 golle Bursaspor'un en golcü isimleri olarak dikkat çekerken; Altınordu'da ise Kemal Rüzgar'ın 7, Okan Derici'nin 5 golü bulunuyor.


Kaynak: DHA

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