Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya çıkıyor

21.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:21

TFF 1'inci Lig'de haftanın maçında Bursaspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son haftalarda formda bir görüntü çizen Bursa temsilcisi, aynı puana sahip olduğu rakibini yenerek zirve yolunda ilerlemek istiyor.

Kaynak: DHA