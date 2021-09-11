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Bursaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, yarın akşam deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Bursaspor, yarın akşam deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 20.00.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında yarın akşam Altınordu ile kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım için büyük önem arz eden mücadelede hakem Alper Çetin düdük çalacak. Çetin'in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Mustafa Yüksel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Barkın Kara olacak.

İki takım da 1'er puanda

İlk 3 haftada 1 puan toplayan Bursaspor, deplasmanda kazanmak istiyor. Yeşil-beyazlı takım, 1. hafta maçında Adanaspor'la berabere kaldıktan sonra Erzurumspor ve Eyüpspor'a mağlup olmuştu. Altınordu da ilk hafta maçında Keçiörengücü ile berabere kalmış, sonrasında çıktığı Tuzlaspor ve İstanbulspor maçlarından puan alamamıştı. - BURSA

Bursaspor deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek

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