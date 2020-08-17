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Bursalı 4 firma İSO listesinde

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019' araştırmasında yer alan Borsa üyesi 4 firmayı tebrik etti.

Bursalı 4 firma İSO listesinde
17.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:51

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019' araştırmasında yer alan Borsa üyesi 4 firmayı tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), geçen ay açıkladığı İSO Türkiye'nin 500 Büyük Kuruluşu-2019 araştırmasının ardından, 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019' sonuçlarını da açıkladı. Üretimden satışlar büyüklüğüne göre İSO İkinci 500 listesinin zirvesinde, 482 milyon 130 bin lira ile "Panasonic Life Solutions" yer aldı. 482 milyon 54 bin liralık satışlarıyla "Kervan Gıda" ikinciliği alırken, 481 milyon 440 lira ile de yine Bursa'da faaliyet gösteren AKA Otomotiv üçüncü sırada yer aldı. Üretimden satışlar büyüklüğüne göre Bursa'dan 35 firma listeye girmeyi başardı.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, İSO tarafından geçtiğimiz ay Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinin açıklandığını hatırlattı. Başkan Matlı, "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Borsamız üyesi 8 firma listede yer alarak bizi fazlasıyla gururlandırmıştı. İSO'nun açıkladığı İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, bağlı olduğu odanın yanı sıra Bursa Ticaret Borsası kotasyonundaki ürün alım satımı sebebiyle Borsa üyeliği de bulunan 4 firmamızdan Coats (Türkiye) İplik Sanayi 65., Acarsoy Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 202., E.N.A. Tekstil Tic. ve San. A.Ş. 336., ve Fistaş Fantazi İplik San. ve Tic. A.Ş. 459. sırada yer aldı. 2019 yılının hem küresel ekonomi hem de ülke ekonomisi açısından zor bir yıl olmasına rağmen firmalarımız ürettikleri katma değer ve oluşturdukları istihdam ile bizleri bir kez daha gururlandırmış ve Bursa'mızın yüz akı olmuşlardır" diye konuştu.

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan firmaların 2019 yılında üretimden satışlarını yüzde 14,2 oranında artırarak 137,5 milyar TL'den, 157 milyar TL'ye yükselttiğini kaydeden Başkan Özer Matlı, "2017 ve 2018 yıllarındaki artış oranlarına baktığımızda 2019 yılındaki artışın ticaret savaşları ve dünya piyasalarındaki korumacı politikalar sebebiyle yavaşladığını görüyoruz. KOBİ'lerimiz, küresel değer ve tedarik zincirlerine katılmakta zorlansa da üretmekten ve katma değer sağlamaktan asla vazgeçmemiş, istihdamı yüzde 4,1, ihracatlarını yüzde 9,4 oranında artırmayı başarmıştır. Bu vesileyle başta listede yer alan Bursalı firmalarımız olmak üzere tüm firmalarımızın yönetim kurulları; yönetici ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum. Bursa'mız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşı karşıya kalınan tüm zorluklara rağmen yılmadan çalışmaya, üretmeye ve ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı koymaya devam edecektir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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