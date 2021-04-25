Bursa Yıldırımspor: 2-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa Yıldırımspor: 2-2

Bursa Yıldırımspor: 2-2
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Spor

STAT: AtatürkHAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Kadir Beyaz (xx)MUĞLASPOR: Hasan (xx) - Fatih (xxx), Burçin (xx), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (xxx), Osman (xx), Erol (xx) (Dk. 80 Barış), Buğrahan (x) (Dk. 46 Ömer Faruk xx), Taner (xx), Ender (xx) (Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Sinan Özcan (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Kadir Beyaz (xx)

MUĞLASPOR: Hasan (xx) - Fatih (xxx), Burçin (xx), Gürkan (xx), Emre Yıldırım (xxx), Osman (xx), Erol (xx) (Dk. 80 Barış), Buğrahan (x) (Dk. 46 Ömer Faruk xx), Taner (xx), Ender (xx) (Dk. 89 Enes), Emre Okur (xxx)BURSA YILDIRIMSPOR: Mert (xx) - Ramazan (xxx), Osman (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 67 Batuhan x), Muhammet (x), Tuğkan (x) (Dk. 61 Kerem Yaşa xx), Hüseyin Atalay (xx) (Dk. 61 Mustafa x), Kerem Az (xx), Doğacan (xxx), Hüseyin Çelik (xx) (Dk. 75 Furkan x)GOLLER: Dk. 19 Doğacan, Dk. 90 Ramazan (Yıldırımspor), Dk. 48 Emre Okur, Dk. 58 Taner (Muğlaspor)

SARI KARTLAR: Emre Yıldırım (Muğlaspor), Tuğkan (Yıldırımspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta haftalar önce küme düşen Muğlaspor, evinde karşılaştığı Bursa Yıldırımspor'la 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren konuk takım maçın 19'uncu dakikasında Doğacan ile öne geçti: 0-1. İlk yarıyı mağlup tamamlayan Muğlaspor önce 48'de Emre Okur'la eşitliği yakaladı ardından 58'de Taner'le 2-1'i buldu. Bursa Yıldırımspor 90'ıncı dakikada Ramazan'ın golüyle yenilgiden kurtuldu. Bu sonuçla Bursa Yıldırımspor 56 puana yükselse de bitime 1 maç kala liderliği Dila Gıda Adıyaman 1954 Spor'a kaptırdı. 


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar
Binlerce kişi ziyaret ediyor! Tarladan bizzat topladıkları çileği 15 liraya satın alıyorlar
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Muslera Fatih Terim Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa Yıldırımspor: 2-2 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:43:07. #1.14#

title