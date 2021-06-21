Bursa Turizmde Atağa Kalkıyor

21 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİBursa turizmde atağa kalkıyorBURSA - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği (BKTTB) başkanlığına tekrar seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin yurt dışında tanıtımını arttırmak için pandemiden sonra yapılacak fuar ve b2b etkinliklerine...

21 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursa turizmde atağa kalkıyor

BURSA - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği (BKTTB) başkanlığına tekrar seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin yurt dışında tanıtımını arttırmak için pandemiden sonra yapılacak fuar ve b2b etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği (BKTTB) Meclis Toplantısı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurul üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, birlik başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tekrar seçilirken, birinci başkan vekili İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve ikinci başkan vekili de Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın oldu. Asil katip üyeliklerine Ali Mersin ve İbrahim Arslan seçilirken, Encümen üyeliklerine de Alinur Aktaş, Kağan Mehmet Usta, İmdat Cav, Selami Ekeman ve Murat Yıldırım seçildi. Plan Bütçe Komisyonu ise Ali Mersin, Sevim Parlak, Yusuf Akbulut, Nihat Arı ve Şaban Fethi Yıldız'dan oluştu.

Gürsu Belediyesi'nin birliğe tekrar katıldığı toplantıda, 2019 yılı kesin hesabı, 2020 yılı kesin hesabı, 2021 yılı mali yılı bütçesi, 2022, 2023 yılı bütçe tahminleri ve 2020 faaliyet raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

"Ektiğimiz tohumlar meyvelerini verecek"

Toplantıyı yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin şehri ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Pandemi dolayısıyla fuar ve benzeri etkinliklerin iptal olmasına rağmen sosyal medya çalışmalarının yürütüldüğünü, 30 spot filmin çektirilerek Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Korece yayınlatıldığını belirten Başkan Aktaş, 30 dakikalık 3 tane de belgesel film çektirildiğini hatırlattı. Spot filmlerin ve belgesellerin Eylül ayında Türk Hava Yolları'nın iç ekranlarında yer alacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Turizm sektörü 2020 yılında ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen covid19 süreci sebebiyle en büyük yara alan sektörlerden biri oldu. Yasaklardan ve kısıtlamalardan dolayı yaklaşık bir buçuk senedir yurtdışındaki fuarlara katılamadık. Yasakların kalktığı bu zaman diliminde ise ekibimiz Rusya'da düzenlenen turizm fuarına katıldı. Fuarda yapılan temaslar hemen meyvesini verdi. Rusya devlet televizyonu Nisan ayında Marmara Bölgesi ve Bursa'yı anlatan belgesel için şehrimize geldi. Ayrıca Mayıs ayında Dubai'deki fuara Bursalı acentelerle katıldık. Şehrimizin yurt dışında tanıtımını arttırmak için pandemi kalktıktan sonra inşallah yapacağımız fuar ve b2b etkinliklerine devam edeceğiz. Özellikle Uzak Doğu'da Kore, Çin, Endonezya, Malezya pazarlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ektiğimiz tohumlar meyvelerini inşallah kısa zamanda verecektir" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre