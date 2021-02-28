Bursa Ticaret ve Sanayi Odası "47. Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"nin sahiplerini açıkladı
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası "47. Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"nin sahiplerini açıkladı

28.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:21
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"ni kazanan kişi ve firmalar belli oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 47'ncisi düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri"ni kazanan kişi ve firmalar belli oldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk kez sosyal medyadan duyurulan değerlendirme sonucunda 4 kategoride başarılı 51 kişi ve kuruluş belirlendi.

"Kurumlar Vergisi" kategorisinde Liman Uludağ Elektrik, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi, Pro Yem, Yılyak Yakıt, Bursagaz, Rudolf Duraner Kimyevi Maddeler, Contitech Lastik, Polyteks Tekstil, Rollmech Otomotiv ve Göliplik Şeremet Tekstil; "Gelir Vergisi" kategorisinde Şükrü Karagül, Muharrem Yılmaz, Erol Kılıkçıer, Sabahattin Gazioğlu, Mehmet Celal Gökçen, Hüseyin Özdilek, Hikmet Oral, Gezer Keskin, Atila Efe ve Mustafa Taşdelen ödül almaya hak kazandı.

"İhracat" başlığı altında ekonomiye değer katan firmalar; Oyak Renault, TOFAŞ, Bosch, Aunde Teknik Tekstil, Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, Bosch Rexroth Otomasyon, Karsan Otomotiv, Döktaş Dökümcülük, Borçelik Çelik Sanayi, Durmazlar Makina olarak sıralandı.

"Sektör Liderleri" kategorisinde ödül alanlar ise Mobipa Mobilya, Karataş Demir Çelik, Trakya Yenişehir Cam, Ekonomik Yetkili Müessese, Türk Prysmian Kablo, Limak Uludağ Elektrik, Sütaş Süt Ürünleri, Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURULAŞ), Danış Yapı Madencilik, Burkay Uğur Kauçuk Kimya ve Petrol Ürünleri, Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri, Bosch, Borçelik Çelik Sanayi, Oyak Renault, Beyçelik Gestamp Otomotiv, Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi, Eskapet Ambalaj, SS Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi, Korteks Mensucat ile Özdilek Otel-Turizm İşletmeciliği oldu.

"Firmalarımızın üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemesi takdire şayandır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ödül alan tüm iş dünyası temsilcilerini kutladı.

Tüm dünyanın toplumsal ve ekonomik bakımdan tarihi bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Burkay, salgının çalışma hayatından eğitim ve öğretime, sosyal ilişkilerden iletişim yöntemlerine kadar tüm alışkanlıkları derinden etkilediğini belirtti.

Salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren işletmeleri ve çalışma hayatının tüm aktörlerini virüsün etkilerinden korumak adına yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Burkay, bu kapsamda hazırlanan "Acil Eylem Planı" ve "Kriz Masası" ile etkin bir iletişim ağı oluşturduklarını, üyelerinin taleplerini hızla değerlendirmeye aldıklarını bildirdi.

Sektör konseyleri ve meslek komitelerinin aktardıkları sorunları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığına sunduklarına, bu süreçte destek paketlerinin uygulamaya alınmasında etkin rol üstlendiklerine değinen Burkay, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın böylesine zor bir dönemde bile üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmemesi takdire şayandır. BTSO olarak her yıl kent ve ülke ekonomimize en çok katkı sağlayan firmalarımızı ve girişimcilerimizi ödüllendiriyoruz. Bu sene ise ekonomimizin kahramanlarını yaşadığımız sürece uygun bir yöntemle taçlandırıyoruz. 47'nci kez düzenlediğimiz Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri'ni almaya hak kazanan müteşebbislerimizi ve firmalarımızı pandemi koşulları nedeniyle dijital ortamda ilan ediyoruz. Ülkemizin güçlü potansiyeli, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hukuk, demokrasi ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilecek reformlar ve daha da önemlisi millet olarak Türkiye'mizin geleceğine olan inancımızla 2021 yılını, kayıplarımızı telafi ettiğimiz ve büyüme hedeflerimize yeniden odaklandığımız bir yıl olarak değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Gök

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