"Bursa siyahı" incirin hasadı başladı
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"Bursa siyahı" incirin hasadı başladı

'Bursa siyahı' incirin hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Uzun raf ömrü, iriliği ve tadı dolayısıyla dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen "Bursa siyahı" için hasat töreni düzenlendi.

Uzun raf ömrü, iriliği ve tadı dolayısıyla dünyanın en kaliteli incirlerinden biri kabul edilen "Bursa siyahı" için hasat töreni düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde hasat programı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hasadın hayırlı olmasını diledi.

Bursa incirinin Bursa'nın incisi olduğunu vurgulayan Aktaş, "Bunları geliştirmek ve bu işi devam ettirmek lazım. Ürünü iyi pazarlamalıyız. Tüm süreçlerde bizim önemli avantajlarımız var. 'Girdi maliyetlerimiz yüksek, fiyatlar arttı, bu sene ürün az oldu, fiyat tutmadı.' gibi mazeretlerle sığınamayız. Herkes işini yapacak." dedi.

Devletin sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini belirten Aktaş, "Benzeri etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Biz önemli meyveleri bünyesinde barındıran bir şehiriz. Bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ürünümüzü kaliteli üreteceğiz. Hasadımız bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ise Bursa'nın sanayi ve tekstilin yanı sıra tarımla da anılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bursa'nın topraklarının bereketli olduğunu anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ. ile beraber çiftçimizin yüzünü güldürmeye başladı. Toprak analiziyle üretimle pazarlamasıyla ve markalaşmasıyla her şeyiyle ilgileniyorlar. Siyah incir ile ilgili coğrafi işaret aldık. Bu çok gurur verici. Türkiye'deki tüm coğrafi işaretlerin Avrupa'da tanınmasıyla alakalı da çalışmalar başlattık. Bursa'da da birkaç coğrafi işaretimiz var. Siyah incir şehrimiz için çok önemli, değerli."

Programda konuşan Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de "Kaliteli, sağlıklı ürün yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bugün de incir hasadımız başladı. Ben tüm üreticilerimize hayırlı olsun diyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç ve AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay da katıldı.

Konuşmaların ardından ilk ihracat tırı uğurlandı.

'Bursa siyahı' incirin hasadı başladı
'Bursa siyahı' incirin hasadı başladı
'Bursa siyahı' incirin hasadı başladı
'Bursa siyahı' incirin hasadı başladı
'Bursa siyahı' incirin hasadı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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