Bursa'nın Hedefi Sağlıklı Dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir şehir oluşturmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, kamu kurum ve kuruluşları ve kent dinamikleriyle de istişare toplantılarını sürdürüyor. Alinur Aktaş, bu kez Bursa'daki kentsel dönüşüm durumunu değerlendirmek üzere Merinos AKKM Muradiye Salonu'nda uzmanlarla bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu üyeleri, müteahhitler, inşaat mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları ve meslek odaları temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kentsel dönüşüm ve 0,50 emsal artışındaki son durum hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Alinur Aktaş, kentsel dönüşümün Bursa'da önemli konular arasında olduğunu belirterek, "Her gecenin sabahı vardır. Bursa'da bugüne kadar plansız büyümenin karşılığında bugünlere gelindi. Bundan sonraki süreçle alakalı ne yapabiliriz, bunu inceliyoruz. Türkiye çok sıkıntılı dönemler geçirdi ama aşıldı. Bursa'da da bu mesele de bertaraf edilecektir" dedi.

Aktaş, "Bursa'yı sağlıklı bir şekilde geleceğe taşımak için ne yapabiliriz? Bugün gelinen nokta olağanüstü bir durum. Bugüne kadar olan olmuş. Bu durumların baş suçlusu benmişim gibi algılanıyor ama ben çok rahatım. Vatandaşlarımızın işini çözmeye çalışıyoruz. Bursa'da 3 milyon insan yaşıyor. 1,5 - 2 yıllık sıkıntılı bir süreç var ortada. Son gelişmeleri değerlendirip Bursa için en iyiyi ortaya çıkarmayı istiyoruz" diye konuştu. - BURSA