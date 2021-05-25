BURSA KAVGALARINI AYIRDIĞI GENÇLER, ARACININ CAMLARINI KIRDI
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BURSA KAVGALARINI AYIRDIĞI GENÇLER, ARACININ CAMLARINI KIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da kavga eden gençleri ayıran Aydoğan Mut'un aracının camları, aynı kişiler tarafından taş atılarak, kırıldı.

BURSA'da kavga eden gençleri ayıran Aydoğan Mut'un aracının camları, aynı kişiler tarafından taş atılarak, kırıldı. Mut, gençlerden şikayetçi oldu.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Akkavak Sokak'ta meydana geldi. Aydoğan Mut, 4 gün önce sokakta kavga eden komşularını uyardı. Bunun üzerine kavgayı sonlandıran gençler, sokaktan ayrıldı. İddiaya göre, Mut'un kendilerini uyarmasına sinirlenen gençler, dün Mut'un 16 KGG 50 plakalı aracına taşla saldırdı. Saldırı sonucu aracın camları kırılıp, boyası çizildi. Gençlerin aracını taşladığını gören Mut, polise şikayette bulundu.

Olayı anlatan Aydoğan Mut, Bizim mahallenin çocukları sokakta top oynuyorlardı. Biz de onları seyrediyorduk. O sırada sokaktaki 2 genç kavga etmeye başladı. Bende onları ayırmaya çalıştım. Sonrasında 2 genç, kin güdüp aracımı çizdiler. Bu akşam aracımın camlarını kırdılar. Sonra kaçtılar. Şikayetçiyim. Ben onlara insanlık yaptım, onlar bana bunu yaptılar. Benim canımı yaktılar onlar bana bunu reva gördüler. Allah büyük. Adalete polisimize güveniyoruz dedi.

BURSA KAVGALARINI AYIRDIĞI GENÇLER, ARACININ CAMLARINI KIRDI
BURSA KAVGALARINI AYIRDIĞI GENÇLER, ARACININ CAMLARINI KIRDI
BURSA KAVGALARINI AYIRDIĞI GENÇLER, ARACININ CAMLARINI KIRDI
BURSA KAVGALARINI AYIRDIĞI GENÇLER, ARACININ CAMLARINI KIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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