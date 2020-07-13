HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bursa Hurda Pazarı yeni yerinde

Bursa'da Hurda Pazarı Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2. Derman sokakta kurulmaya başlandı.

Bursa Hurda Pazarı yeni yerinde
13.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:41

Bursa'da Hurda Pazarı Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi 2. Derman sokakta kurulmaya başlandı.

Türkiye'nin en büyük geri dönüşüm ikinci el pazarı olan hurda pazarı her gelir gurubuna hitap ediyor. Pazarda ikinci ve sıfır olmak üzere makine parçaları,kıyafet,beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, antikalar ve bir çok eşya yer alıyor.

Pazar günleri sabahın ilk ışıklarıyla tezgah kuran satıcıların 350 tanesi Bursa Geri Dönüşümcüler Dayanışma Derneği resmi üyesi olarak hizmet veriyor. Pazara; çevre illerden ve Bursa'nın 17 ilçesinden gelen ziyaretçiler mutlaka alışveriş yapıyor.

Bursa Geri Dönüşümcüler Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Kemal Temur; 'Pazarımız her kişiye, bütçeye hitap ediyor. Ekonomiye katkı sağlamak,dar gelirli vatandaşlara faydalı olmak adına hizmet vermekteyiz. Pazarımıza sahip çıkılmasını istiyoruz. Sürekli yerimiz değişiyor. En büyük dileğimiz belediye himayesinde resmi olarak pazar alanında hizmet vermek. Osmangazi Belediyesi bize şu anda 25 bin metre karelik alanda izin verdi. Yerel yönetimlerimizin bu işi resmi ve kayıtlı olarak yapmak isteyen esnafımıza katkı sağlamasını, pazar yerimizin altyapısının yanısıra tuvalet ve mescit ihtiyacının da sağlanmasını istiyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 3. Sayfa
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
72 yıl önce ölen adamın mezarını altın bulmak için talan ettiler
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
İstanbul'un göbeğinde cinsel organını gösteren suç makinesi taksici serbest bırakıldı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
İran'dan korona ile ilgili tedirgin eden sözler: Virüs mutasyona uğradı ve daha tehlikeli oldu
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu
Magazin Sıla Mabel Matiz Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Hikmet Karaman Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Bakan Temmuz Yangın
Şu an buradasınız: Bursa Hurda Pazarı yeni yerinde - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 12:54:08. #1.14#
title