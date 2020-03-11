Bursa'daki devlet ve özel okullarında dezenfekte seferberliği
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Koronavirüs, Bursa, Güncel

Bursa'daki devlet ve özel okullarında dezenfekte seferberliği

Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü Koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez ve 17 ilçedeki tüm devlet ve özel okullarda dezenfekte kararı aldı.

11.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:48
Bursa'daki devlet ve özel okullarında dezenfekte seferberliği

Bursa'da Milli Eğitim Müdürlüğü Koronavirüs tedbirleri kapsamında merkez ve 17 ilçedeki tüm devlet ve özel okullarda dezenfekte kararı aldı.


Bursa Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, sabah saatlerinde 17 İlçe Milli Eğitim Müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı düzenledi.


Bin 652 okul ve 545 bin öğrencinin bulunduğu Bursa'da Koronavirüse karşı alınacak tedbirler konuşuldu. Yapılan planlamaya göre, bu hafta sonu tüm özel ve devlet okulları dezenfekte edilecek. Bu çalışmaların Cumartesi günü tamamlanması ön görülüyor.


Dezenfekte işleminin bir günde bitirilmesi, Pazar günü de okulların havalandırılması gerektiği hatırlatıldı. Devlet okulları için dezenfekte ilaç temini deterjan üretimi de yapan Yeşilyayla Endüstri Meslek Lisesi'nden sağlanacak.


Okullardaki tüm sınıflar, sıralar, tutma kolları, pencere kolları, korkuluklar, elle temas edilecek tüm noktalar püskürtme yöntemiyle dezenfekte edilecek. Ayrıca görevliler fiziki olarak da temizlik yapacak.


Dezenfekte seferberliği kapsamında yerel yönetimlerle de işbirliği planlanıyor. Dezenfekte işleminin ilk etapta haftada bir tekrar edilmesi planlandı.


Çalışmalar yürütülürken okul yönetimlerin çalışmalardan fotoğrafları Milli Eğitime bildirmeleri istendi. Özel okullara da yapılacak bilgilendirmeyle aynı şekilde dezenfekte işlemlerini yaparak tutanak tutmaları istendi.


Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işi sıkı tutarak bir dizi ciddi tedbirler aldığı ifade edilirken, öğrencilerin bilinçlendirilmesi için de çeşitli konferanslar verilecek.


İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, özel okullar da dahil tüm okullarda tuvaletlerin temizliğine dikkat edilmesini isterken, öğrencilere el yıkama alışkanlığının sağlanması, tuvaletlerdeki sabunlukların dolu tutulmasını talep etti.


Öte yandan tüm okul müdürlerinin dezenfekte işlemleriyle ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine düzenli olarak rapor verecekleri de kaydedildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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