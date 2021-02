TKDK desteğiyle işlerini büyüten entegre et firması Körfez ülkelerine ihracata başladı

Bursa'da, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminden işlenmesine, paketlenmesinden lojistiğine birçok alanda faaliyet gösteren entegre et firması, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan destekle yurt dışında da boy göstermeye başladı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Etçii firmasının fabrika müdürü Mehmet Köylü, AA muhabirine, kırmızı et tesisini 2018 yılında açarak üretime başladıklarını söyledi.

Tesisin 40 bin metrekare açık ve 13 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Köylü, şöyle devam etti:

"Her türlü yan ürünü, ileri işlem ürünü kırmızı et adına büyükbaş ve küçükbaş olarak işliyoruz. Kırmızı et hayvancılığına ciddi manada katma değer sağlıyoruz. Birçok kurumsal ya da ailesel bazdaki işletmenin et tedarikçisi konumundayız. Bu işletmeyi yaparken TKDK'den 5 milyon lira destek aldık. İşletmemiz şu anda kurulu kapasitesinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda, her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Ürün grubu olarak vakumlu kırmızı et, ileri işlenmiş köfte, döner gibi ürünler üretiyoruz. Aynı zamanda dünyaca ünlü lüks et restoranlarına ihtiyaç duydukları kalitede ürünleri tedarik ediyoruz."

Ürünlerin izlenebilirlik ve kalite kontrol anlamında en üst seviyede takip edildiğini dile getiren Köylü, gıda güvenliği konusundaki analizlerin periyodik olarak yapıldığını aktardı.

Köylü, günlük 150 büyükbaş ve 3 bin küçükbaş hayvan kesimi, 50 ton et parçalama kapasitesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Aldıkları desteğin ardından ihracata da başladıklarını bildiren Köylü, "Özellikle Körfez ülkelerinin ihtiyaç duyduğu bonfile, kontrafile, antrikot, pirzola gibi ürünlerde Umman, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Irak'a yıllık konteyner bazında teslimatlarımız mevcut. Ayrıca kesimhanemizde elde ettiğimiz ürünlerin tamamını işletmemizde işleyip katma değer kazandırdıktan sonra paketli ve etiketli olarak çıkışını yapıyoruz. Kırmızı ete değer kazandırıyor ve en üst kalitede üretim yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşletmede kesimini yaptıkları büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tüm parçalarını değerlendirdiklerini vurgulayan Köylü, ayağından derisine, sakatata kadar tamamını temizleyip steril şekilde paketlediklerini sözlerine ekledi.

TKDK, Bursa'da 100 milyon lira destek hedefliyor

TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç ise Mustafakemalpaşa'daki entegre et tesisine IPARD'ın ikinci döneminin birinci çağrısında destek verdiklerini belirtti.

Ocak ayında ilana çıktıklarını, başvuruları 23 Mart'a kadar kabul edeceklerini anlatan Tunç, bu kapsamda et üretimi, yumurta ve tavukçuluk, süt işleme tesisleri, süt üreten işletmeler, balıkçılık, balık ürünlerinin, meyve sebze ürünlerinin işlenmesi, soğuk hava deposu gibi alanlarda destek vereceklerini dile getirdi.

Tunç, şu bilgileri paylaştı:

"Kesimhaneler ve işletmeler konusunda 3 milyon avroya kadar desteklerimiz var. Bununla ilgili desteklemelerimizde yüzde 40'tan yüzde 70'e kadar hibe oranlarımız var. Diyelim ki 10 milyon liralık destek çıktığında bunun 5 milyonunu direkt hesabınıza yatırıyoruz avans olarak. Bu da proje devam ederken inşaatın başlanması, makinenin, ekipmanın tedarikine geçilmesine kolaylık sağlayacak. Bursa'da geçen yıl AB katkılı toplamda 23 milyon lira gibi para ödedik. Bu seneki hedefimiz bunu 100 milyon liraya taşımak. Dolayısıyla bu çağrı büyük bir fırsat, Bursalıları kurumumuza bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir