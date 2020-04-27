Bursa'da pazar yerlerinde tedbirler üst seviyede
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Bursa'da pazar yerlerinde tedbirler üst seviyede

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluğun yaşandığı pazar yerlerinde, korona virüse karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Bursa'da pazar yerlerinde tedbirler üst seviyede
27.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:14

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından yoğunluğun yaşandığı pazar yerlerinde, korona virüse karşı tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Ücretsiz olarak vatandaşa maske ve eldiven dağıtan ekipler, pazar girişlerinde termal ısıölçer kamera ile de yüksek ateş kontrolü yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nca korona virüs önlemleri kapsamında yayınlanan genelge kapsamında aralarında Bursa'nın da bulunduğu 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı, sona erdi. Yasağın ardından vatandaşlar, pazar yerlerine adeta akın etti. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı olması dolayısıyla da normal günlere oranla iki katı insanın geldiği pazar yerlerinde korona virüs önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına tedbiri biran olsun elden bırakmayan ekipler, ilçenin farklı noktalarında kurulan pazar alanlarında esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı. Bunun yanı sıra tezgahlar arasındaki 3 metre boşluk olması konusunda uyarıda bulunan zabıtalar, pazar yerlerinin girişinde termal ısı ölçer kamera ile yüksek ateş kontrolü yaptı.

Zabıta ekiplerinin bu uygulaması, esnaf ve vatandaşları oldukça memnun etti. Ayrıca pazara gelen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarına yerleştirilen el dezenfektanları ile alışveriş öncesi ve sonrasında ellerini dezenfekte ederek, virüse karşı kendini korudu. - BURSA

Kaynak: İHA

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