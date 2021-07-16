Bursa'da korkutan yangın ev alevlere teslim oldu
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Bursa'da korkutan yangın ev alevlere teslim oldu

Bursa'da korkutan yangın ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde müstakil bir ev alevlere teslim oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde müstakil bir ev alevlere teslim oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Yangın, Mudanya İlçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre müstakil evde çıkan yangın sonucu alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Yanında bulunan 5 katlı apartmandaki vatandaşlar ise korkudan sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da korkutan yangın ev alevlere teslim oldu
Bursa'da korkutan yangın ev alevlere teslim oldu
Bursa'da korkutan yangın ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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