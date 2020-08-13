Bursa'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Bursa'da, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.

Bursa'da, hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama, dolandırıcılık" gibi 32 çeşitli suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli N.D'nin saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, şüphelinin yaşadığı Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Yakalanan N.D. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA