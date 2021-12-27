Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın - Haberler
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Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın

Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BURSA'da, hurda malzemelerinin toplandığı geri dönüşüp deposunda yangın çıktı.

BURSA'da, hurda malzemelerinin toplandığı geri dönüşüp deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm deposunda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipleri alevlere müdahale ederken, yangının, çevreye sıçrama tehlikesinin olmadığı belirtildi.Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.


Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri

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