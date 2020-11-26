Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
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Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

26.11.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:52

Bursa'da 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesindeki turşu bidonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'da 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesindeki turşu bidonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine şüphelilere ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

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Evde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapan polis, bahçeye gizlenmiş turşu bidonunun içinde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Bu arada, operasyona ilişkin görüntüler, polis kamerasınca kaydedildi.

Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi
Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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