Evin bahçesindeki turşu bidonunda uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'da 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesindeki turşu bidonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Bursa'da 2 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda, bir evin bahçesindeki turşu bidonunda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve S.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Bunun üzerine şüphelilere ait adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Evde özel eğitimli narkotik köpeğiyle arama yapan polis, bahçeye gizlenmiş turşu bidonunun içinde 1 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Bu arada, operasyona ilişkin görüntüler, polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı