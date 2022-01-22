Bursa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kazancı köyü girişinde Enver Merdali idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarına devrildi.
Sürücü Merdali olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine getirildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.