Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi

ELAZIĞ (DHA) - Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak olan lig maçı, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Elazığ deplasmanının ardından dün sabah kente gelen Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi kafilesi, akşam saatlerinde koronavirüs testi verdi. Alınan numunelerin incelenmesi sonucunda ÇBK'lı 9 basketbolcunun testi pozitif çıktı. Bu nedenle Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında yarın Mersin'de oynanması planlanan ÇBK - Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakası ertelendi.Turuncu lacivertli ekibin FIBA EuroCup Women son 16 turunun ilk ayağında, 13 Ocak'ta Fransa'da oynayacağı Flammes Carolo karşılaşmasıyla ilgili olarak ise FIBA'nın kararı bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet