Burkina Faso'da terör zanlıları ilk kez hakim karşısına çıktı
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Burkina Faso'da terör zanlıları ilk kez hakim karşısına çıktı

Burkina Faso'da terör zanlıları ilk kez hakim karşısına çıktı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Burkina Faso'da terör zanlılarının yargılanmasına başlandı.

Burkina Faso'da terör zanlılarının yargılanmasına başlandı.

Başkent Vagadugu'daki Ouaga Büyük Dairede görülen davada, "terör örgütleriyle ilişki, suikast, suikasta teşebbüs, yasa dışı silah bulundurma ve mala zarar verme" suçları isnat edilen 2 zanlının ilk duruşması yapıldı.

Mali'deki Birleşmiş Milletler misyonuna ve Mali'nin Timbuktu kentindeki mozolelere saldırmakla suçlanan 2 zanlı suçlamaları reddetti.

Zanlılardan biri kendisine geç haber verildiği için savunmaya hazırlanamadığını belirterek, duruşmanın ertelenmesini talep etti. Zanlıların duruşması ertelendi.

Hakim karşısına çıkan 3'üncü zanlının duruşması da avukatının mahkemeye gelmemesi nedeniyle ertelendi.

Ülke tarihinde ilk kez terör zanlılarının hakim karşısına çıktığı duruşmalar, 13 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer'le ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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