Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı
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Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı

26.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.10.2020 19:52
Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadına başlanırken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde yeşil zeytin hasadına başlanırken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı. Gemlik zeytinlerine 13 TL ile 5 TL arasında fiyat uygularken, yeşil çizik zeytinde ebatlarına göre 8 TL ile 4,5 TL arası fiyat uygulanıyor.

Burhaniye kırsal Börezli Mahallesi'nde kurulan zeytin alım merkezinde eleklerde zeytinler sınıflandırılırken, Havran Barajı'ndan sulanan zeytinlerde kalitenin arttığı kaydedildi. Burhaniye'de yeşil zeytin hasadının başlamasıyla birlikte çeşitli noktalarda elekler kurulurken, Tarım Kredi Kooperatifi de zeytin alımına başladı. Börezli'deki alım merkezinde, traktörlerle getirilen zeytinler eleklerde sınıflandırılırken, Havran Barajı sulama havzasında kalan zeytinlerde kalitenin yüksek olduğu açıklandı. Tarım Kredi Kooperatifi, Gemlik zeytininde 13 TL ile 5 TL arasında fiyat uygularken, yeşil çizik zeytinde ise 8 TL ile 4,5 TL arasında fiyatlarla alınıyor.

Elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin de 2 TL 75 kuruştan satın alınıyor. Tarım Kredi Kooperatifi'nin zeytin alımına başlaması çiftçileri sevindirdi. Tarım Kredi Kooperatifi adına alım yaptıklarını anlatan Berkan Sözaltın, "Tarım Kredi Kooperatifi yörede ilk defa zeytin alımı yapıyor. Börezli, Kızıklı ve Bahadınlı mahallelerinde Havran Barajı'ndan sulama yapıldığı için ürün çok kaliteli. Gemlik, Edremit yağlık ve Domat cinsi zeytin alımı yapıyoruz. Fiyatlarımız da iyi. Çiftçiler çok memnun. Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçiye desteğimiz devam edecek" dedi.

Gemlik zeytinlerinde verimin iyi olduğunu söyleyen çiftçi Recai Emre de, "Gemlik zeytinleri sulandığı için mahsul oldukça kaliteli. Zeytinler irileşti. Gemlik duble zeytin 13 liradan alınıyor. Bu fiyat iyi. Bu sene inşallah Gemlik zeytininde yüzümüz gülecek. Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum" dedi.


Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı
Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı
Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı
Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı
Tarım Kredi Kooperatifi zeytin alım fiyatını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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