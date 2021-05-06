Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı

Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burhaniye ilçesinde, görev yapan sayıları 10'u bulan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kendi imkanlarıyla Ramazan ayının başından bu yana yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi.

Burhaniye ilçesinde, görev yapan sayıları 10'u bulan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kendi imkanlarıyla Ramazan ayının başından bu yana yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi. Din görevlilerinin örnek hareketi takdir topladı.

Burhaniye'de din görevlilerinin başlattığı yardım kampanyası devam ederken, bu güne kadar kırsal mahallelerdeki 150 aileye erzak yardımı yapıldığı kaydedildi. Yardımların Ramazan dışında da devam edeceğini anlatan Ramazan Aslan, "Geçen sene başlatmış olduğumuz ve bu sene de devam ettirdiğimiz yardım kampanyası sonucu ihtiyaç sahibi yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıttık. Ayrıca, bu tür yardımları sadece Ramazan ayında değil yıl boyunca dağıtıma devam edeceğiz. Yardım kampanyalarında destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Ebru Yaşar Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Salih Uçan Cyle Larin Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:06:49. #1.14#

title