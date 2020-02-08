Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Cüneyt Çakır'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.
08.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
Cüneyt Çakır'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.
Kaynak: AA