Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır
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Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi İstiklal Marşı'nın okunması Cüneyt Çakır'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

08.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:25
Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır

Cumhurbaşkanı 'ın salona gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

'ın konuşması İSTANBUL - Cüneyt Çakır, Pisti'nin açılış töreninde konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış töreni - Cüneyt Çakır
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