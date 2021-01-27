Burdur'da rüzgar ağaçları devirdi, seraları su bastı
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Burdur'da rüzgar ağaçları devirdi, seraları su bastı

27.01.2021 16:10 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:13
Burdur'da rüzgar ağaçları devirdi, seraları su bastı

BURDUR'da iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına bazı yerleşim yerlerinde ağaçları devirdi.

BURDUR'da iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına bazı yerleşim yerlerinde ağaçları devirdi. Bucak ilçesinde ise yağış nedeniyle dereler taştı, seralar su altında kaldı.

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde şiddetini artıran şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Şiddetli fırtına merkez Gökçebağ köyünde de Halil İbrahim Kara'nın evinin bahçesindeki kavakları devirdi. Bir gün önce şiddetli rüzgardan komşusuna ait bahçedeki kavağın devrildiğini anlatan Kara, "Evde dinleniyordum. Bir gürültü çöktü. Baktım ki bizim bahçedeki kavak komşumuzun evine doğru yıkıldığını gördüm. Sürekli sallanan ve tehlike arz eden diğer 2 kavağı da kontrollü olarak kendimiz yıktık. Bugün sabah şiddetli esen rüzgardan devrilme tehlikesi olan 3 kavağı da kendimiz kontrollü olarak kestik" dedi.

BUCAK'TA SU BASKINLARI OLDU

Bucak ilçesinde ise Karacaören Baraj Gölü çevresindeki Çamlık, Çobanpınar ve Elsazı köylerinde şiddetli yağmur sele neden oldu. Sel suları köy yollarını kapatırken, Çamlık Sahil Mahallesi'nde çok sayıda serada su baskınları yaşandı.


Burdur'da rüzgar ağaçları devirdi, seraları su bastı
Burdur'da rüzgar ağaçları devirdi, seraları su bastı
Burdur'da rüzgar ağaçları devirdi, seraları su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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