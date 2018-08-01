Burdur'da Cinsel İstismar İddiası

Burdur'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Temmuz'da Konak Mahallesi'ndeki evinin önünde oynayan kız çocuğuna istismarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Polis, dün kent merkezindeki pazar alanında şüpheli O.K'yi (46) gözaltına aldı.

Bu sırada pazar alanındaki bazı vatandaşların şüpheliye müdahalesi nedeniyle arbede yaşandı. Arbede sırasında bir polis memuru ve şüpheli O.K. yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavisinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.