Buray kimdir?

Şarkıları ile sevilen Kıbrıslı şarkıcı Buray kimdir, kaç yaşında? Buray eşi kim? Buray ödülleri, şarkıları haberimizde yer almaktadır.

Tam adı Buray Hoşsöz olan Kıbrıslı şarkıcı Buray kimdir, kaç yaşında? Buray eşi kim? Buray ödülleri, şarkıları haberimizde yer almaktadır.

BURAY KİMDİR?

Tam adı Buray Hoşsöz olan Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da doğmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesinde Müzik eğitimi Alan Burayi daha sonra İngiltere'de University of Glamorgan'da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Buray müzik kariyerine Haluk Bilginer, Gökhan Tepe, Soner Arıca, Berksan, İzel gibi pek çok sanatçıyla gitarist olarak çalışmıştır.

2004 yılında "United Boyband" grubunun solisti olarak rinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'da konser veren Buray, 2008 yılında "Yanayım" adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

Türkiye'ye yerleşen Buray, Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza attı. Başta Ferhat Göçer'in "Unutmuş Çoktan" şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Avustralya'da Melbourne'daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk"ı 2015 yılında çıkardı.

Solistliğini üstlendiği "Sensitive Vibrations" grubuyla ve "Acoustic Ceremony" projesiyle birçok konser verdi ve geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

Buray kişisel olarak 2015 yılında çıkardığı "İstersen" şarkısıyla popüler oldu. Daha sonrasında "Sen Sevda Mısın" şarkısını çıkaran Buray 2016 yılında "Kimsenin Suçu Yok" şarkısıyla müzik listelerinde başa oturmuştur. Son olarak "Aşk Mı Lazım" şarkısını çıkaran Buray başarısını kanıtladı.

BURAT ÖDÜLLERİ

2017 – Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri- En İyi Erkek Şarkıcı

2017 – 6.TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri – Yılın En Sevilen Albümü (Sahiden)

2016 – MGD 22.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Yorumcu

2016 – Kıbrıs Genç Tv Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Şarkıcısı

2016 – İstek Bilgi Kağan Koleji Ödülleri – En İyi Çıkış

2016 – 29.Uluslararası Tüketici Güvenliği Zirvesi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçısı

2016 – Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Müzik Yorumcusu

2016 – İstanbul Gelişim Üniversitesi 5.Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2016 – 2.Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2016 – 7.KTÜ Medya Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı (İstersen)

2016 – 5.TURKMSIC Yılın En'leri Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkıcısı

2016 – 3.En Moda Dergisi Ödülleri – Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Solisti

BURAY ALBÜMLERİ

2015 – 1 Şişe Aşk

2015 – İstersen (Remixes)

2016 – Sahiden.