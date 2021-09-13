Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı

Abdülkadir Ömür, Galatasaray karşılaşmasında daha ilk yarı bitmeden kenera alındı. Yetenekli futbolcu üst üste birkaç pas hatası yapınca ve takım 2-0 geriye düşünce taraftarın tepkisini çekti. Abdülkadir, ıslıklar eşliğinde kenara alındı.

HAVLUYLA YÜZÜNÜ KAPATTI

Abdülkadir, kulübedeki yerine oturur oturmaz ağlamaya başladı. Antrenörler onu teselli etmeye çalışsa da Abdülkadir'in üzüntüsü geçmedi. Genç futbolcu havluyla yüzünü kapattı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Burak Yılmaz da eski takım arkadaşına sahip çıktı. Burak Trabzon'da oynadığı dönemde, "Gençleri yanlış yönlendiriyor" eleştirilerine maruz kalmıştı. Abdülkadir'e Burak'tan başka destek çıkan bir futbolcunun olmaması da dikkat çekti.

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