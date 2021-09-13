Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı - Haberler Spor
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Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı

Haberler.com - Haberler | Spor

Dün Trabzonspor'un Galatasaray ile 2-2 berabare kaldığı karşılaşmada ilk yarıda oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün döktüğü gözyaşlarına Burak Yılmaz kayıtsız kalamadı. Burak, Abdülkadir'in gözyaşı döktüğü fotoğrafı paylaştı.

Abdülkadir Ömür, Galatasaray karşılaşmasında daha ilk yarı bitmeden kenera alındı. Yetenekli futbolcu üst üste birkaç pas hatası yapınca ve takım 2-0 geriye düşünce taraftarın tepkisini çekti. Abdülkadir, ıslıklar eşliğinde kenara alındı.

HAVLUYLA YÜZÜNÜ KAPATTI

Abdülkadir, kulübedeki yerine oturur oturmaz ağlamaya başladı. Antrenörler onu teselli etmeye çalışsa da Abdülkadir'in üzüntüsü geçmedi. Genç futbolcu havluyla yüzünü kapattı.

Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı

"YANLIŞ YÖNLENDİRİYOR"

Burak Yılmaz da eski takım arkadaşına sahip çıktı. Burak Trabzon'da oynadığı dönemde, "Gençleri yanlış yönlendiriyor" eleştirilerine maruz kalmıştı. Abdülkadir'e Burak'tan başka destek çıkan bir futbolcunun olmaması da dikkat çekti.

Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı
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Yorumlar (1)
senar:Abdülkadir Ömür kaliteli bir futbolcu ancak kendini hiç geliştirmiyor. Ve her geçen gün geriye gidiyor. Gücü kuvveti yerinde değil, biri omuz atsa hemen düşüyor. tekniğini geliştirmiyor, ağlayacağına hırs yapıp kendini geliştirmenin yollarına baksın. Büyüklerden birinde oynuyorsan savaşacaksın, pes etmeyeceksin. Yada kaybolup gideceksin.
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Haber: Burak Yılmaz, kulübede hüngür hüngür ağlayan Abdülkadir Ömür'e sahip çıktı - Haberler Spor
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