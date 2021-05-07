Burak Elmas: "29 Mayıs'ta bu seçim olacak"

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. 29 Mayıs'ta seçimin olacağını söyleyen Elmas, "Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Galatasaray başkan adayı Burak Elmas, listesini TT Stadı'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Elmas, "Tüm gerekli evraklarımızı divan kurulumuza teslim ettik. Kendilerine dün almış oldukları doğru karar için bir Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm camiamıza hayırlı olsun. Diğer aday olan arkadaşlarımız ve ekiplerine de hayırlı olmasını dileriz. Bu seçim Galatasaray için çok önemli bir seçim. Ayrıca Galatasaray demokrasisi için de çok önemli bir seçim haline geldi. Tüm üyelerimizden son dönemde yapılan çeşitli hamlelerin farkında olup, Galatasaray demokrasisine sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, Galatasaray'da iradelerinin sandığa ve sonuçlara yansımasını sağlamalarını rica ediyorum. Hala Galatasaray içerisinde maalesef Galatasaray'a yeteri saygıyı duymayan, Galatasaray'ın sorunlarını gerekli saygıyı duyarak zamanında hazırlanmamış bir takım azınlık da olsa arkadaşların seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın sorunlarını bu vesile ile öteleme çabasını görüyoruz. Biz Galatasaray'ın iradesinin Galatasaray'ın tüm kararlarını doğru şekilde yansımasını önem verdik. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Pandemi koşullarında da biz üzerimize düşen kulübümüzle beraber, üyelerimizin sağlığını koruyarak düzgün bir seçim, Galatasaraylının iradesinin sonuca yansıdığı bir seçim olması için bütün emeklerimizi seferber edeceğiz" diye konuştu.

Seçimle ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelerince kabul edilmiş tüzüğün şartlarının belli olduğunu ifade eden Elmas, "Bu tüzük çerçevesinde bir seçim tüzüğümüzün öngördüğü şekilde bir seçim dönemi başlamıştır. Bu dönem eksiksiz devam etmektedir. Seçim Galatasaray'da geriye bırakılamaz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun fakındayız. Galatasaraylıların da bundan çok rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Galatasaray demokrasisi bizim için çok kıymetli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Burak Elmas'ın listesi şu şekilde oldu:

Asil Liste: Burak Elmas, Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Özgür Işıtan Gün

Yedek Liste: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener

DENETİM KURULU

Asil Liste: Asaf Savaş Akat, Tolga Erem, Emre Şahsuvaroğlu,

Yedek liste: Barış Nane, Anıl Mertol, Nazımcan Angın,

SİCİL KURULU

Asil Liste: Recep Şükrü Ergün, Gülbin Erduran, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Sebla Kesim, İlknur Gündem, Halim Neyzi

Yedek Liste: Zeynep Lale Özkut, Adli Bora Palaska, Ali Mert Ramazanoğulları

DİSİPLİN KURULU

Asil Liste: Osman Alp Yalman, Mithat Can Baydarol, Tayfun Akçay, Kemal Erimtan, Ahmet Müçteba Kozikoğlu, Halit Tural, Banu Kaleağası Gürmen

Yedek Liste: Hasan Vedat Gürer, Huriye Cumhuriyet Sahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Mehmet Mert Yılmaz

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı