Bünyan'da fırtına evin çatısını uçurdu Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan fırtınada bir evin çatısı uçtu.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan fırtınada bir evin çatısı uçtu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Karakaya Mahallesi'nde evlerinin çatısı uçan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun, "Çok şükür yaşanan anlık olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizleri sevindirdi. Aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden muhafaza etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA