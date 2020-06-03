Bünyan'da fırtına evin çatısını uçurdu
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan fırtınada bir evin çatısı uçtu.
03.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:22
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde etkili olan fırtınada bir evin çatısı uçtu.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Karakaya Mahallesi'nde evlerinin çatısı uçan aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Altun, "Çok şükür yaşanan anlık olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması bizleri sevindirdi. Aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim beterinden muhafaza etsin." diye konuştu.
Kaynak: AA