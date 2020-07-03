Bulgur kinoadan daha sağlıklı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bulgur kinoadan daha sağlıklı

Son günlerde merak konusu olan bulgur mu yoksa kinoa mı daha sağlıklı sorusuna uzmanından yanıt geldi.

Bulgur kinoadan daha sağlıklı
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:42

Son günlerde merak konusu olan bulgur mu yoksa kinoa mı daha sağlıklı sorusuna uzmanından yanıt geldi. Gıda Mühendisi Ece Duru, tok tutucu özelliği, yüksek lif düşük yağ oranıyla hem sağlıklı beslenmede hem diyette bulgurun tercih edilmesi gerektiğini belitti.

Kinoa ve bulgurun besin değerlerini karşılaştıran uzmanlar bulgurun daha üstün özellikler taşıyan bir besin olduğunu belirtti. Gıda Mühendisi Ece Duru, tok tutucu özelliği, yüksek lif düşük yağ oranıyla hem sağlıklı beslenmede hem diyette bulgurun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Duru "İkisinin de glisemik indeksi düşük ancak kinoa bir tohum olduğu için yağ miktarı daha fazla. Kinoadaki yağ oranı bulgurun 7 katı. 100 gram bulgurda 0.86 gram yağ bulunurken, kinoada 7.33 gram yağ bulunuyor. Dolayısıyla kalori miktarı da bulgurdan fazla. Bulgur ise bir tahıl, lif miktarı kinoadan daha fazla. 100 gram bulgurda 8,2 gram lif varken, kinoada bu oran 5,1. Lifli yiyeceklerin tok tutucu özelliği olması nedeniyle kilo kontrolünde önemli bir rolü var. Ayrıca sindirim sisteminin çalışması açısından da lifli gıdalar çok faydalı" dedi.

"Zayıflamak isteyenlere bulgur tüketmelerini tavsiye ediyoruz"

Kinoa, özellikle glütensiz zayıflama diyetleri için tavsiye ediliyor. Gluten alerji olmayanların glutensiz diyetlerden kaçınmasını öneren Ece Duru "Kinoa glüten içermiyor. Çölyak hastaları rahatlıkla kullanabilir. Ama glutene karşı alerjik bir durumunuz yoksa 'Glutensiz' diyetlerden kaçının. Eğer diyet ve kilo kontrollerinde buğday alımını tamamen durdurursanız, buğdayın içinde bulunan B vitaminlerini almamış olur, sağlıklı olan metabolizmanızı hastalıklara karşı dirençsiz hale getirirsiniz. Diyet listelerinde kinoa ve bulgur rekabeti var ancak sağlıklı zayıflamak isteyenlere bulgur tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı Haber
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı Haber
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Bilim Kurulu üyesi kuralların ihlal edildiği bu görüntü sonrası çok net uyardı: Yasaklar geri döner
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan 'Leyla benim ciğerim' savunması
Minik Leyla'nın ölümüne ilişkin yargılanan amcadan "Leyla benim ciğerim" savunması
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Erdoğan Saruhan Oluç Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao İrfan Buz Fatih Terim Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Şiddet Patlama Sakarya Jandarma
Şu an buradasınız: Bulgur kinoadan daha sağlıklı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 15:43:33. #1.14#
title