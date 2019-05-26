Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü(2)
Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü (2)KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜYetkililer, düşen uçağın pilotunun Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov; Kostadinov'nu yanındaki kişinin de kız arkadaşı Viara Lozanova olduğunu açıkladı.
Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı, uçak kazasında öldü (2)
KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ
Yetkililer, düşen uçağın pilotunun Bulgaristan Havacılık Kulüpleri Başkanı İvan Kostadinov; Kostadinov'nu yanındaki kişinin de kız arkadaşı Viara Lozanova olduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA