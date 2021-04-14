SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor

SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyorArzu ERBAŞ - Doğancan İLEK RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor.

SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor

Arzu ERBAŞ - Doğancan İLEK RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var' dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Antalyaspor'da Ersun Yanal, Türk futbolunda kariyerine baktığımızda her zaman farklılık yaratan hocalarımızın başında geliyor. Antalyaspor da iyi ve kaliteli bir takım. Zor bir takım. Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE GÜÇLÜ GİRMEK İSTİYORUZ

Son bir ayda oynanacak 8 maçın önemli olduğunu ifade eden Bülent Uygun Maalesef bizde de bazı sıkıntılar var. Özellikleri Remy sakatlık sonrası hazırlık sürecinde, şu anda tam hazır değil. 90 dakikayı kaldıracak gücü yok. Skoda'nın Covid-19 hastalığı ve onunla beraber yaşadığı problemleri var. Alex'in 2-2,5 aylık bir idmansızlık problemi var. Bununla beraber takımdaki 15-16 kişinin Covid-19 geçirmiş olması belli sıkıntıları zaten yaşatıyor. Son haftalarda sahada kazanma adına mücadele eden, verdiğim şansı iyi bir şekilde değerlendiren futbolcuları olan bir Rizespor izledik. Bu da bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah Antalya'dan puanlarla dönerek hem taraftarımızı mutlu etmek hem de önümüzdeki sürece güçlü girmek istiyoruz? diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı