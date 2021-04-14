SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyorArzu ERBAŞ - Doğancan İLEK RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor.

Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Boupendza çalımı! Aslan sezon sonunda imzayı attıracak

SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor

Arzu ERBAŞ - Doğancan İLEK RİZE, (DHA) - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan Antalyaspor'a karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var' dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 'Antalyaspor'da Ersun Yanal, Türk futbolunda kariyerine baktığımızda her zaman farklılık yaratan hocalarımızın başında geliyor. Antalyaspor da iyi ve kaliteli bir takım. Zor bir takım. Bu sezon bulunduğu ortamdan keyif alan bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Puanlara ihtiyacımız var dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECE GÜÇLÜ GİRMEK İSTİYORUZ

Son bir ayda oynanacak 8 maçın önemli olduğunu ifade eden Bülent Uygun Maalesef bizde de bazı sıkıntılar var. Özellikleri Remy sakatlık sonrası hazırlık sürecinde, şu anda tam hazır değil. 90 dakikayı kaldıracak gücü yok. Skoda'nın Covid-19 hastalığı ve onunla beraber yaşadığı problemleri var. Alex'in 2-2,5 aylık bir idmansızlık problemi var. Bununla beraber takımdaki 15-16 kişinin Covid-19 geçirmiş olması belli sıkıntıları zaten yaşatıyor. Son haftalarda sahada kazanma adına mücadele eden, verdiğim şansı iyi bir şekilde değerlendiren futbolcuları olan bir Rizespor izledik. Bu da bizim adımıza mutluluk verici. İnşallah Antalya'dan puanlarla dönerek hem taraftarımızı mutlu etmek hem de önümüzdeki sürece güçlü girmek istiyoruz? diye konuştu.

SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor
SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mario Draghi Türker Ertürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPOR Bülent Uygun Zor bir maç bizi bekliyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 19:09:01. #1.16#

title