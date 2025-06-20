Bugün voleybol maçı var mı, yok mu? Filenin Sultanları VNL maç takvimi!
Voleybol severlerin merakla beklediği VNL maç takvimi açıklandı. Birçok kişi, bugün voleybol maçı olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün voleybol maçı var mı 20 Haziran 2025? Filenin Sultanları bugün kimle oynuyor?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yani Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Sporseverlerin sıkça sorduğu "Bugün voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları saat kaçta sahaya çıkıyor?" sorusu, 20 Haziran 2025 günü için de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bugün voleybol maçı var mı, yok mu? Filenin Sultanları VNL maç takvimi!
BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI, YOK MU?
21 Haziran Cumartesi akşamı saat 19:30'da, İstanbul'daki VNL etabında Filenin Sultanları ile Güney Kore karşılaşıyor. Maç TRT Spor'da canlı yayında olacak.
TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, 18–22 Haziran arasındaki İstanbul etabında her gün saat 19:30'da sahaya çıkacak. Maç programını canlı takip etmek için TRT Spor'u kaçırmayın!
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerimiz maç programı şu şekilde:
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
06.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye