A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yani Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi (VNL) mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Sporseverlerin sıkça sorduğu "Bugün voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları saat kaçta sahaya çıkıyor?" sorusu, 20 Haziran 2025 günü için de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Bugün voleybol maçı var mı, yok mu? Filenin Sultanları VNL maç takvimi!

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI, YOK MU?

21 Haziran Cumartesi akşamı saat 19:30'da, İstanbul'daki VNL etabında Filenin Sultanları ile Güney Kore karşılaşıyor. Maç TRT Spor'da canlı yayında olacak.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 18–22 Haziran arasındaki İstanbul etabında her gün saat 19:30'da sahaya çıkacak. Maç programını canlı takip etmek için TRT Spor'u kaçırmayın!

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerimiz maç programı şu şekilde:

1.Hafta (Pekin, Çin)

4 Haziran

06.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran

14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran

11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran

14.30 Çin-Türkiye

2.Hafta (İstanbul,Türkiye)

18 Haziran

19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran

19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran

19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran

19.30 Türkiye-Brezilya

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye