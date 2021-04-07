Bugün Survivor var mı, yok mu? 7 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Survivor neden yok? 7 Nisan Çarşamba TV8 yayın akışı!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 7 Nisan Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, 7 Nisan Çarşamba günü Survivor yayınlanmayacak mı? Bugün Survivor yok mu? Survivor neden yok?