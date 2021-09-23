Bugün maç var mı? 23 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'da birçok büyük liginde çekişmeli maçlar oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

Hollanda Eredivisie

19.45 ---> Cambuur - Heracles---> Bilyoner TV

22.00 ---> Twente - AZ Alkmaar ---> Bilyoner TV

İtalya Serie A

19.30 ---> Sampdoria - Napoli ---> S Sport Plus/ S Sport 2

19.30 ---> Torino - Lazio ---> S Sport Plus

21.45 ---> Roma - Udinese ---> S Sport Plus/ S Sport 2



İspanya La Liga

20.30 ---> Granada - Real Sociedad ---> Smart Spor HD

20.30 ---> Osasuna - Real Betis ---> Smart Spor 2

23.00 --->Cadiz - Barcelona---> Smart Spor HD/S Sport Plus

Spor Toto Süper Lig



17.00 ---> Konyaspor - Trabzonspor ---> BeİN Sports 1

20.00---> Alanyaspor - Kasımpaşa ---> BeİN Sports 2

20.00---> Fenerbahçe - Giresunspor ---> BeİN Sports 1

Portekiz Lig Kupası

22.15 ---> Paços Ferreira - Boavista ---> Bilyoner TV

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