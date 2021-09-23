Bugün maç var mı? 23 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 23 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'da birçok büyük liginde çekişmeli maçlar oynanacak.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
Hollanda Eredivisie
- 19.45 ---> Cambuur - Heracles---> Bilyoner TV
- 22.00 ---> Twente - AZ Alkmaar ---> Bilyoner TV
İtalya Serie A
- 19.30 ---> Sampdoria - Napoli ---> S Sport Plus/ S Sport 2
- 19.30 ---> Torino - Lazio ---> S Sport Plus
- 21.45 ---> Roma - Udinese ---> S Sport Plus/ S Sport 2
İspanya La Liga
- 20.30 ---> Granada - Real Sociedad ---> Smart Spor HD
- 20.30 ---> Osasuna - Real Betis ---> Smart Spor 2
- 23.00 --->Cadiz - Barcelona---> Smart Spor HD/S Sport Plus
Spor Toto Süper Lig
- 17.00 ---> Konyaspor - Trabzonspor ---> BeİN Sports 1
- 20.00---> Alanyaspor - Kasımpaşa ---> BeİN Sports 2
- 20.00---> Fenerbahçe - Giresunspor ---> BeİN Sports 1
Portekiz Lig Kupası
22.15 ---> Paços Ferreira - Boavista ---> Bilyoner TV