Bugün maç var mı? 17 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Cuma günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.

Hollanda Eredivisie

21.00 ---> Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Almere - Ajax ---> Bilyoner TV

21.00 ---> NAC Breda - FC Emmen ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Den Bosch - Jong AZ ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Dordrecht - SC Telstar ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Volendam - VVV Venlo ---> Bilyoner TV

21.00 ---> De Graafschap - Excelsior ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Helmond - Jong Utrecht ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Maastricht - Eindhoven ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Roda - Oss ---> Bilyoner TV

Almanya Bundesliga

21.30 ---> Hertha Berlin - Greuther Fürth ---> Tivibu Spor 2/ Bein Sports 3

İtalya Serie A



21.45 ---> Sassuolo - Torino ---> S Sport Plus

İngiltere Premier Lig



22.00 ---> Newcastle - Leeds United ---> S Sport

Fransa Ligue 1

22.00 ---> Strasbourg - Metz ---> Bein Sports 4

İspanya La Liga

22.00 ---> Celta Vigo - Cadiz ---> Smart Spor HD

Portekiz Liga NOS



22.15 ---> Portimonense - Santa Clara ---> Bilyoner TV

Türkiye Spor Toto Süper Lig

20.00 ---> Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük ---> Bein Sports 2

20.00 ---> Altay - Göztepe ---> Bein Sports 1

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