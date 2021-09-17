Bugün maç var mı? 17 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!
Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Cuma bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bugün Galatasaray maçı var mı? Bugün Fenerbahçe maçı var mı?
Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Cuma günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.
Hollanda Eredivisie
- 21.00 ---> Sparta Rotterdam - NEC Nijmegen ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Almere - Ajax ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> NAC Breda - FC Emmen ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Den Bosch - Jong AZ ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Dordrecht - SC Telstar ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Volendam - VVV Venlo ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> De Graafschap - Excelsior ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Helmond - Jong Utrecht ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Maastricht - Eindhoven ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Roda - Oss ---> Bilyoner TV
Almanya Bundesliga
- 21.30 ---> Hertha Berlin - Greuther Fürth ---> Tivibu Spor 2/ Bein Sports 3
İtalya Serie A
- 21.45 ---> Sassuolo - Torino ---> S Sport Plus
İngiltere Premier Lig
- 22.00 ---> Newcastle - Leeds United ---> S Sport
Fransa Ligue 1
- 22.00 ---> Strasbourg - Metz ---> Bein Sports 4
İspanya La Liga
- 22.00 ---> Celta Vigo - Cadiz ---> Smart Spor HD
Portekiz Liga NOS
- 22.15 ---> Portimonense - Santa Clara ---> Bilyoner TV
Türkiye Spor Toto Süper Lig
- 20.00 ---> Y.Malatyaspor - Fatih Karagümrük ---> Bein Sports 2
- 20.00 ---> Altay - Göztepe ---> Bein Sports 1