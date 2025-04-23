Bugün bankalar açık mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü bankalar çalışıyor mu?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü kutlanacak olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, bankaların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bankacılık işlemlerini bayram gününde gerçekleştirmek isteyen birçok kişi, "23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu?", "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da bankalar açık mı? ATM ve dijital bankacılık işlemleri kullanılabilir mi? İşte 23 Nisan 2025 bankaların çalışma durumuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI? (23 NİSAN)

2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk gelen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer aldığı için bankalar bu tarihte kapalı olacak. Vatandaşlar, banka şubelerinden havale, EFT, para çekme veya yatırma gibi gişe işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Bankacılık hizmetleri, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla bankaların normal çalışma saatleriyle birlikte yeniden aktif hale gelecek.

Bugün bankalar açık mı

Öte yandan EFT işlemleri, bankalar arası para transferi niteliğinde olduğu ve yalnızca bankaların mesai saatleri içinde gerçekleştirilen bir işlem olduğu için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında yapılamayacak. Ancak FAST sistemi üzerinden yapılan para gönderimleri, bayram günü dahil kesintisiz şekilde devam edecek.

23 Nisan 2025 Çarşamba EFT FAST işlem yapılıyor mu