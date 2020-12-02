Bugün (2 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?
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Bugün (2 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

02.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:50
Bugün (2 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 2 Aralık günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

2 ARALIK 2020 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 10°C

EDİRNE °C, 9°C

İSTANBUL °C, 9°C

KOCAELİ °C, 12°C

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

AYDIN °C, 18°C

İZMİR °C, 16°C

MUĞLA °C, 15°C

ADANA °C, 20°C

ANTALYA °C, 20°C

HATAY °C, 15°C

ISPARTA °C, 13°C

ANKARA °C, 10°C

ESKİŞEHİR °C, 9°C

KAYSERİ °C, 12°C

KONYA °C, 12°C

BOLU °C, 10°C

DÜZCE °C, 10°C

SİNOP °C, 14°C

ZONGULDAK °C, 12°C

AMASYA °C, 13°C

RİZE °C, 16°C

SAMSUN °C, 15°C

TRABZON °C, 15°C

BİNGÖL 4°C, 12°C

ERZURUM -3°C, 5°C

KARS -4°C, 5°C

VAN 1°C, 9°C

DİYARBAKIR °C, 13°C

GAZİANTEP °C, 11°C

SİİRT °C, 14°C

ŞANLIURFA °C, 16°C

Bugün (2 Aralık) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

2 ARALIK 2020 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 ARALIK 2020 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yağmurlu geçeceği, İç kesimlerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

2 ARALIK 2020 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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