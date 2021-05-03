Bucaspor 1928'in inancı tam

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu 2'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak Bucaspor 1928 kenetlendi.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu 2'nci sırada bitirip Play-Off çeyrek finalinde Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak Bucaspor 1928 kenetlendi.

Perşembe günü ilk maçta Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Uğur Balcıoğlu hedeflerine ulaşacaklarını söyledi. Tüm camianın kendilerine güvendiğini ifade eden Balcıoğlu, "Gönül isterdi ki şampiyon olup direkt hedefimize ulaşalım. Ancak halen şansımız var ve başarıya inanıyoruz. İlk maçtan avantajlı bir skorla dönüp 10 Mayıs Pazartesi günü evimizde turu geçmek istiyoruz" dedi. Bucaspor 1928, Arnavutköy Belediyespor'u elemesi halinde yarı finalde Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı