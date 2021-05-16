Bucaspor 1928 finale koşuyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 10 kişiyle 2-1 yenen Bucaspor 1928 final için büyük avantaj yakaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off yarı final ilk maçında deplasmanda Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 10 kişiyle 2-1 yenen Bucaspor 1928 final için büyük avantaj yakaladı. Sarı-lacivertliler önce 34'te 10 kişi kaldı, ardından 37'nci dakikada 1-0 geriye düştü. Ancak pes etmeyen İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Yeni Buca Stadı'nda 19 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş öncesi final biletini büyük oranda cebine koyan İzmir ekibinde teknik direktör Uğur Balcıoğlu çok zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu anlatan Balcıoğlu, "Hem suni çim hem aşırı sıcak maç öncesi endişelerimizdi ama oyuna çok iyi başladık ve kontrolü elimizde tuttuk. Fakat unuttuğumuz bir şey vardı, o da maça şov yapmaya gelen, kendini ön plana çıkarmaya çalışan bir hakemle karşı karşıya kaldık. Hem ilk sarı hem de ikinci sarıyı yaratarak bizi eksik bıraktı. Yediğimiz golde de etkisi büyüktü. Fakat oyuncularım 10 kişi oynamaya alışıktı, o bunu bilmiyordu. Sonunda çok çalıştık, çok acı çektik ama hiç vazgeçmedik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı