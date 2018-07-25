Bu Yıl Vişne Dalları Boş Kaldı

Sivas'ta yaz başında etkili olan don ve dolu vişne üretimini olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta yaz başında vişne ağaçlarının çiçek atığı dönemlerde yaşanan don ve dolu yağışları, vişne dallarının boş kalmasına neden oldu. Bu yıl hedeflenen rekolte gerçekleşmedi. Sivas'ta 15 yıldır vişne üretimi yapan Cemal Coşkun, geçtiğimiz yıl 70 dönümde 2 bin 500 ağaçtan 35 ton vişne aldığını belirterek bu yıl ise 10 ağaçtan bir kasa vişne alamadığını belirtti.

Coşkun, "70 dönüm alanda 2 bin 500 ağacımız var. Ağaçları dikeli 15 oldu. Geçtiğimiz yıl 30-35 ton geçen yıl vişne sattık. Bu yıl 10 ağaçtan 1 kasa vişne çıkmadı. O derecede ağaçlarda vişne yoktur. Don ve dolu yağışlarından dolayı ağaçlarımız vişne vermedi. Bu yıl çok sıkıntıdayız, hiç meyvemiz yok. Bu durum ister istemez bizi üzdü, bütün emeklerimiz boş gitmiş oldu. Ağaçlarımızı dona karşı sigortalatıyorduk. Geçen yıl meyvede çok bol olduğu için bu yıl da öyle olur düşüncesiyle sigorta yaptırmadık. Bu yıl tam tersi oldu ve ne sigortadan ne de üründen para elde edebildik. Toplamda 100 bin liraya yakın bir gelir elde ediyorduk ama bu yıl zarardayız" dedi. - SİVAS