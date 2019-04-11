Bu Yıl 8.'si Düzenlenen Trabzon İstihdam Fuarı'na Yoğun İlgi

Trabzon'da bu yıl 8.'si düzenlenen "Trabzon İstihdam Fuarı"na yoğun ilgi olurken fuara gelen çok sayıda kişi açılan stantlarda ilgili firmalara iş ve staj başvurusunda bulundu.

Trabzon Valiliği himayeleri altında, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü organizatörlüğünde Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer kurum ve kuruluşlar destek verdi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR olarak bu toplantıları büyük önem verdiklerini ifade ederek istihdamın, dünyanın, tüm toplumların, gelişmiş ülkelerin dününün, bugününün ve yarınının en önemli konusu olmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantıya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, katılarak birer konuşma yaptılar.

"15 bin ziyaretçi bekliyoruz"

İlk olarak kürsüye gelen İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi şurasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısından sonra Trabzon Çalışma ve İş Kurumu olarak son iki ay içerisinde Trabzon'da faaliyette olan işveren sivil toplum kuruluşlarının ve Organize Sanayi bölgelerinin iş yerlerine bizzat kurumumuz uzmanları ve idarecileri tarafından ziyaretler gerçekleştirilerek sunumlar yapılmış hem istihdam seferberliğine yönelik teşviklerden hem de fuardan haberdar edilmişlerdir" dedi.

İstihdam fuarı kurumun en büyük organizasyonu olduğunu ifade eden Büyük, "Fuarın temel amacının iş arayan ve iş verenleri ortak bir zeminde buluşturarak istihdama doğrudan katkı vermektir. Bu büyük organizasyon ile ildeki işgücü arzı ve talebinin bir araya getirilerek mesleki eğitim, istihdam, girişimcilik ve insan kaynakları konularında taraflar arasında işbirliğinin kalıcı ve kurumsal hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Fuara yirmi bir ulusal yetmiş yerel olmak üzere toplam doksan bir özel sektör firmasının katılmış olup 15 bin kişinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Üç bine yakın açık iş görüşmeleri için 10 bin kişilik iş ve staj talebi alınacağı ve istihdam teşvikiyle 2019 yılı sonuna kadar 15 bin kişi yerleştirme hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Trabzon'da kadın istihdamı 227 kat arttı"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, yaptığı konuşmada, özellikle iş gücü piyasasında gençlerin, kadınların, üniversite mezunlarının, uzun süreli işsizlerin, dezavantajlı grupların istihdamı kendileri için olmazsa olmazdır diyerek,"Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, kamu kurum kuruluşlarının, sivil toplumumuzun neler yaptığını görme ve anlama adına somut, ete kemiğe bürünmüş örnek isteyenlere aslında son 17 yılda İŞKUR'un ve tüm paydaşların ne yaptığının ortaya konulacağı birkaç rakamın paylaşılması yeterlidir. Yıl 2002 İŞKUR yine var, Trabzon yine var ama özel sektör marifetiyle bizim bir yılda Trabzon'da ne kadar işe yerleştirmiş olabiliriz dersiniz? Bir yılda 103 kişi. Yıl 2018 bu rakam ne olsa sizi mutlu eder. Bu rakam 13 bin 65'tir. Yani 125 kat istihdamını artıran bir Trabzon'dan bahsediyoruz. Onun için Trabzonlu iş verenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Özellikle iş gücü piyasasında gençlerin, kadınların, üniversite mezunlarının, uzun süreli işsizlerin, dezavantajlı grupların istihdamı bizim için olmazsa olmazdır. Yine 2002 yılında Trabzon'da sadece ve sadece 16 kadınımız istihdam edilebilme fırsatına erişmiştir. Yıl 2018 bu rakam 3 bin 657'dir yani 227 kat kadın istihdamı Trabzon'da artmıştır" şeklinde konuştu.

"1,5 milyonluk istihdam gerçekleştirdik"

1,5 milyon istihdam gerçekleştirdiklerini kaydeden Uzunkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine 2002 yılında 24 bin 482 kişinin Türkiye genelinde istihdamı yapan bir kurum, 2017 milli istihdam seferberliği Cumhurbaşkanımızla ilen ediliyor ve 1,5 milyon istihdam dendiğinde inanmak istemeyenler zaten gönüllü ama rakamın büyüklüğünü ve devasa oluşunu görenler de 'böyle bir istihdam gerçekleşir mi' diye manşetler atıyordu hatırlayacaksınız. Ama yine biz odalarımızla, iş verenlerimizle, valilerimizin koordinesinde illerimizde 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik. 24 bin 488'den 2017'de İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin 249 kişinin zirveye çıkmak zordur ama kalmak daha da zordur. 2018 yılında bu rakamı 1 milyon 247 bin 188'e yani 2002'ye oranla istihdamı 50 kat artıran ve paydaşları ile iş birilği yapan bir kurumdan İŞKUR'dan bahsediyoruz. Bu başarı sadece Türkiye'de gözüken ve seyredilen bir başarı değil. Bu kurum 2002 li yıllarda 2003lerde sayın başbakanımıza, bugünün Cumhurbaşkanına 'bu kurum işlevini tamamladı, böyle bir kuruma ne gerek var kapatalım gitsin' denilen bir kurum. Aynı kafa onun belediye başkanlığında da 'Haliç'i kapatalım' demişlerdi. kurtulması mümkün değil Haliç'i kapatalım. Haliç kapatılmadı ama bugün onlarca balığın, mavi bayrak kriterlerinde su berraklığına eriştiren bir hale geldi. Yine cumhurbaşkanımız o zaman bu kuruma yeni işler ve sorumluluk verilsin dendi, verildi bu kurum 2015-2018 yıllarında dünya kamu istihdam kurumlarının başkanlığını yaptı. Yani Türkiye'deki istihdamda iş gücü ile ilgili alınan mesafe bütün dünyanın hayretle izlediği bir noktadadır."

"İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir"

"İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir" diyen Uzunkaya "İş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa 28 ülkenin istihdamı 7 milyon 190 bindir. İş gücü piyasası 161 milyon olan Amerika Birleşik Devletlerinin istihdamı 7 milyon 290 bindir. Türkiye'nin tek başına istihdamı 7,5 milyondur. Gençler, üniversiteliler hele sizin üzerinize umutsuzluk saçmaya çalışan o kara provokatörlere asla itibar etmeyin. Üniversiteliler açısından durum nedir. 2017 yılında üniversite mezunumuz 3 milyon 100 bindir. Bunun 2 milyon 900 bini istidamdadır. Yıl yeni OECD'rakamlarını kullanmak için söylüyorum bu rakam üniversite mezunu sayımız 7 milyon 300 bine yani 4 milyon 200 bin yeni üniversite mezunu iş gücü piyasasına katılıyor ve bunların 6 milyon 400 bini istihdamdadır. 10 yıllık süreçte 3,5 milyon üniversite mezunu istihdam edilmiştir. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar üniversite mezununun bu kadar süreçte istihdam ettiği ikinci bir dünya ülkesi de yoktur. Türkiye iş gücü piyasasında mesleği olana, sanatı olana, çalışmak isteyene, üretmek isteyene iş ziyadesiyle vardır. Bundan zerre kadar endişeniz olmasın. olması işi bildiğinden dolayı değildir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından istihdama en fazla katkı sağlayanlara aralarında Ferrero Fındık, Trabzon Silah Sanayi (TİSAŞ) başta olmak üzere 12 firmaya plaket takdim edilirken daha sonra fuarın açılışı yapıldı.

Fuara katılanlar daha sonra stantları gezerken çok sayıda kişi ilgili firmalara iş ve staj başvurusunda bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA