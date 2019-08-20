Bu turnuvada birlik ve beraberlik var

20.08.2019 11:27

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 18-35 yaş arası gençlik futbol turnuvası tüm hızıyla sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiği 18-35 yaş arası 'Gençlik Futbol Turnuvası' devam ediyor. Turnuva ile Şanlıurfa'nın eski mahalle kültürünü yaşatmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, 'Saha Bizden, Takım Sizden' sloganıyla mahalle takımlarını da turnuvaya dahil etti. 84 takımın katılım gösterdiği karşılaşmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm sporculara teşekkür ederek turnuvanın birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini söyledi.

"Hedef yerli takıma yerli sporcu"

GAP Vadisi 2. Etabında yer alan futbol sahalarında karşılaşmaları izleyen Beyazgül, burada yaptığı değerlendirmesinde, "Öncelikle Şanlıurfa'mız için hayırlı olsun. 'Takımını Kur, Saha Bizden' dedik ve 120'nin üzerinde takım turnuvamıza katıldı. Biz bunlar arasında lisanslı futbolcu olan takımlarımızdan müsaade istedik ve sayıyı 84 olarak belirledik. Bizler, yeniden bir toplantı yapacağız. Toplantımıza Urfa'da futbol duayenlerini ve 834 takımımızın kaptanını da çağıracağız. Bu tür organizasyonların daha da verimli olabilmesi için neler yapabiliriz bunu konuşacağız. Amacımız 19.5 yaş ortalaması ve dinamik gençliği olan Şanlıurfa'mızda bu potansiyeli spor açısından en iyi şekilde değerlendirmektir. Esas olan Urfa'mızdır. Urfa'mızın kendi takımları olan Şanlıurfaspor'umuza, Büyükşehir Belediyespor'umuza ve Karaköprüspor'umuza yerli futbolcu yetiştirebilmeliyiz artık. Birkaç yıl içerisinde inşallah başka şehirlere futbolcu transfer eden bir şehre dönüşeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz bu doğrultuda yoluna devam ediyor" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA