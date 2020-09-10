Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor
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Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor

Tokat'ta bir vatandaşın yetiştirdiği velikan cinsi tavşanlar, büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor. 12 kilogram ağırlığa kadar ulaşan tavşanların tanesi 2 bin liradan alıcı buluyor.

10.09.2020 14:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:25

Tokat Soğucak bağlarındaki bahçesini adeta küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Mehmet Bingöl, beslediği onlarca cinste kanatlı kümes hayvanlarının yanı sıra 'velikan' cinsi tavşanlara ev sahipliği yapıyor. Büyüklüğü ve kilosu ile diğer türlerinden ayrılan tavşanları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. 8-12 kilogram arasında büyüklüğe ulaşabilen tavşanlar oldukça yoğun ilgi görüyor.

Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor

"YAVRULAR 400, YETİŞKİNLER 2 BİN LİRADAN SATILIYOR"

Geçtiğimiz yıl damızlık olarak aldığı bir çift tavşandan yavru almayı başaran Bingöl, onlara gözü gibi bakıyor. 10 gün gibi kısa bir sürede gözü açılan ve hızla büyüyen tavşanlara talebin oldukça fazla olduğunu belirten Bingöl, yavrularının çiftini 400 liradan sattığını söyledi. Diğer türlere göre pati ve kafa yapılarının oldukça büyük olan velikan cinsi tavşanların yetişkinlerinin ise 2 bin liradan satıldığını ifade eden Bingöl, oldukça fazla talep olduğunu kaydetti.

Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor

"40-45 GÜNLÜKKEN SÜTTEN KESİLEREK YEM YİYORLAR"

Bingöl, geçen yıl damızlık olarak aldığı velikan cinsi tavşanların yavrusunu aldığını söyledi. Nazlı ve Paşa isimini verdiği tavşanların 10 tane yavrusu olduğunu belirten Bingöl, "Bu tür tavşanların et verimi oldukça yüksek. Yavruları da kısa sürede hızlı büyüyor. 10 günlükken gözleri açıldı. 40-45 günlükken sütten kesilerek yem yemeye başlıyorlar. Çok uysal ve insancıl hayvanlar" dedi.

Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor
Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor
Büyüklükleriyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor

Kaynak: İHA

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